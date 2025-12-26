Производство антикоррозионного оборудования для трубопроводов расширят в Щелкове

Компания «Трубопроводные системы и технологии» в Щелкове получит льготное финансирование для расширения мощностей. Такое решение принял Фонд развития промышленности Московской области.

Проект направлен на увеличение выпуска оборудования для обнаружения коррозии на трубопроводах и прочих промышленных объектах. Запуск модернизированного производства намечен на начало следующего года.

«Общий объем инвестиций в проект составит 116,2 миллиона рублей. Из них 70,8 миллиона инвестор получит в виде льготного займа в ФРП МО», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На полученные средства предприятие закупит новое оборудование, которое позволит существенно нарастить выпуск продукции.

Планируется, что производственные линии смогут выпускать до 280 комплектов систем для мониторинга внутренней коррозии и эрозии ежегодно.

Компания «ТСТ», которая работает почти 20 лет, специализируется на разработке и производстве комплексных решений для защиты и контроля состояния трубопроводов и прочих инженерных сооружений. Это позволяет повышать их надежность и снижать эксплуатационные расходы.