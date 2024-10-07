Производство антибиотиков запустят в Дубне в 2025 году

Фармацевтическая компания «Алтегра», специализирующаяся на разработке антибактериальных препаратов, планирует увеличить производственные мощности на территории ОЭЗ «Дубна». После ввода в эксплуатацию новая площадка сможет производить до 72 миллионов капсул и 96 миллионов таблеток в год. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

«На территории цеха уже подготовлен комплекс „чистых“ помещений, проведены работы по пусконаладке технологического оборудования, в ближайшее время на предприятии приступят к квалификации и валидации процессов и помещений. Общий объем инвестиций в запуск нового цеха, где в месяц будут производить до шести миллионов капсул и до восьми миллионов таблеток, оценивается в 150 миллионов рублей», — прокомментировала Зиновьева.

Запуск производства запланирован на 2025 год. В настоящее время «Алтегра» выпускает 21 антибиотик в порошках для приготовления раствора, а на новом участке будут производиться бета-лактамные антибиотики в твердой форме для розничных сетей. Сейчас препараты находятся на финальной стадии разработки, и вскоре начнется перенос технологий на производство, где оборудуют участки для таблеток и капсул, а также запустят дополнительную лабораторию для контроля.

Генеральный директор «Алтегра» Ольга Турчанинова отметила, что новая лаборатория станет четвертой на предприятии, где уже работают физико-химическая, микробиологическая и научно-исследовательская лаборатории.

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