Производство антибиотиков расширят в Дубне

Компания «Алтегра» запустила производство первых опытных партий бета-лактамных антибиотиков в Дубне. Их применяют для борьбы с бактериальными инфекциями.

Как рассказали в областном Мининвесте, в этом году предприятие завершило строительство цеха твердых лекарственных форм бета-лактамных антибиотиков. В проект инвестировали 200 миллионов рублей. В результате количество рабочих мест выросло до 160.

«В данный момент уже запущено производство первых опытных партий лекарственных препаратов. Запуск нового участка твердых лекарственных форм позволит предприятию увеличить число выпускаемых лекарственных средств до 40, а в год производить более 70 миллиона капсул и около 150 миллионов таблеток», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Осенью компания планирует получить лицензию Минпромторга, после чего запустят серийный выпуск препаратов. Их будут поставлять в аптеки.

Бета-лактамные антибиотики используют особенную структуру для уничтожения бактерий. К ним относятся пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы и монобактамы.

«Мы постоянно работаем над увеличением портфеля компании — на данный момент мы наладили выпуск 34 лекарственных средств, еще 24 находятся в разработке», — отметила генеральный директор «Алтегра» Ольга Турчанинова.

Предприятие также планирует изготовить антибиотики для лечения госпитальных и тяжёлых внебольничных инфекций в урологической практике, абдоминальной хирургии, пульмонологии и реанимации.