Производственный холдинг в Краснознаменске увеличит выработку по нацпроекту

Производственный холдинг «Деталь Бизнеса Реклама» из Краснознаменска, который специализируется на разработке и выпуске конструкций для городской инфраструктуры, начал участие в федеральном проекте «Производительность труда». Пилотной площадкой стал участок производства павильонов, где в течение шести месяцев будут внедрять инструменты бережливого производства совместно с экспертами Регионального центра компетенций.

В рамках участия в проекте планируется также вывести на новый уровень культуру производства.

«Для нас это возможность сделать „Деталь Бизнеса“ еще более сильной, современной и устойчивой компанией», — подчеркнули в руководстве холдинга.

Компания рассчитывает достичь значительных улучшений: сокращение времени протекания процесса на 25%, уменьшение незавершенного производства до 10%, а также увеличение выработки на 20%.

Полученные в рамках пилотного проекта результаты планируется распространить на другие направления деятельности компании, что даст возможность масштабировать положительный опыт на все производство.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуют в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Предприятия могут подать заявку на платформе производительность.рф, а дополнительная информация о поддержке бизнеса в Подмосковье доступна на инвестиционном портале Московской области.