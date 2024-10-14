Проект организации из Подольска победил во всероссийском конкурсе патентов

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Подольская научно-производственная организация «Унихимтек» стала победителем конкурса «Успешный патент». Предприятие представило свое изобретение, которое может стать успешной заменой зарубежной продукции

Сотрудники НПО разработали специализированные уплотнения для фланцевых соединений, которые могут работать в криогенных условиях. Эти детали найдут применение на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях нашей страны.

Прокладка не хуже зарубежных лицензионных уплотнителей обеспечивает герметизацию трубопроводов со сжиженным природным  газом и другого оборудования. Ее можно использовать при высоком давлении и температуре от минус 200 до плюс 450 градусов Цельсия.

Всего на конкурс, который проводится уже третий год подряд, поступило 150 заявок из 44 регионов России.

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