Производители кормов для животных получат поддержку в Подмосковье

Подмосковные производители ветеринарных препаратов и кормов смогут получить государственную поддержку. Новая закинициатива направлена на развитие отрасли для обеспечения импортозамещения.

По словам председателя комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна, профильные ведомства уделяют большое внимание вопросу обращения с животными. Так, на очередном заседании обсудили импортозамещение в ветеринарной сфере, в частности производство кормов и фармацевтики. Для развития отрасли Мособлдума рассмотрит законопроект, по которому такие предприятия смогут получать господдержку.

«В круг получателей государственной поддержки планируется включить организации и индивидуальных предпринимателей, которые производят лекарственные средства для ветеринарного применения, кормовые и пищевые добавки, ферментные препараты», — подытожил Сергей Керселян.