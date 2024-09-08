Производители из Мытищ поучаствуют в двух агровыставках в 2025 году

Две международные выставки в сфере агропромышленного комплекса пройдут в Подмосковье. Производителей и представителей перерабатывающих предприятий из Мытищ приглашают посетить их мероприятия.

Инновационные решения для животноводства и растениеводства, оборудование и сельскохозяйственную технику от российских и зарубежных производителей представят более 800 компаний на выставках «Агрос 2025» и «АгроТех: Картофель, Овощи и Плоды 2025».

В выставочном центре «Крокус Экспо» пройдут более 80 деловых мероприятий с участием около 600 спикеров. Участие в выставке дает возможность найти партнеров, обменяться опытом и начать сотрудничество между наукой и бизнесом.

Отметим, что выставки пройдут с 22 по 24 января следующего года. Деловая программа и подробная информация есть на официальном сайте.

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