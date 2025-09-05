Производителей учебного оборудования в Подмосковье пригласили на деловой съезд

Компании из Московской области, которые производят, поставляют или закупают учебное оборудование, смогут принять участие в III Национальном съезде учебной промышленности «УЧПРОМ-2025». Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

Участников ждет деловая программа и выставка, где они смогут узнать о новых требованиях к закупкам, изменениях в реестрах, а также познакомиться с лучшими практиками оснащения школ, колледжей и вузов в разных регионах страны.

Для педагогов и воспитателей организуют онлайн-трансляцию и выставки в гибридном формате. Они смогут увидеть отечественное учебное оборудование, принять участие в голосовании за лучшие разработки в рамках Национальной премии «Золотой медвежонок».

Участие в мероприятии бесплатное, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.