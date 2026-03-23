Производитель водоочистных систем из Подмосковья повысит эффективность

Компания «НПО Экосистема» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» в Подмосковье. Производитель водоочистного оборудования планирует на 10% полвысить выработку.

Как рассказали в региональном Мининвесте, на заводе уже прошло стартовое совещание, где специалисты Регионального центра компетенций и сотрудники компании обсудили план внедрения инструментов бережливого производства .

Ожидается, что через полгода на пилотном потоке на 10% повысят выработку, на 12% сократят время протекания процессов и на 14% снизят объем незавершенного производства.

«НПО Экосистема» уже 15 лет выпускает водоочистное оборудование.

«Важно, что оптимизация не потребует от компании дополнительных дополнительных затрат, а полученные результаты она сможет масштабировать на другие участки производства», — отметили в министерстве.

Подать заявку на участие в проекте можно на IT-платформе Производительность.рф.