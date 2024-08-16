Производитель весоизмерительной техники построит склад в Люберцах

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил предприятие «Тензо-М». Ведущий разработчик и производитель весоизмерительной техники в России строит новый склад.

На предприятии работают более 350 человек, свыше половины из них — жители городского округа Люберцы.

«Компания за год выпускает более 40 тысяч тензодатчиков, трех тысяч весов и весовых дозаторов. Постоянными заказчиками являются такие компании, как „РЖД“, „Северсталь“, Магнитогорский и Оскольский электрометаллургический комбинаты, международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково», — рассказал Волков.

Сейчас на предприятии возводят новый производственно-складской комплекс. Инвестиции в проект составят более 400 миллионов рублей. Новый объект создаст 20 рабочих мест.

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