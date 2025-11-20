Производитель вакуумных ламп в Запрудне провел экскурсию для бойцов СВО

В Запрудне провели профориентационное мероприятие для участников специальной военной операции и их семей. Гости посетили научно-производственную фирму «НПФ „Консенсус“», которая занимается производством электронных вакуумных ламп и приборов.

Гости узнали о деятельности предприятия, его истории и рабочих процессах. Специалисты завода рассказали участникам экскурсии об условиях труда и представили открытые вакансии.

В подмосковном министерстве инвестиций напомнили, что первым с инициативой проводить подобные мероприятия выступило правительство Подмосковья. Встречи проходят в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».