Производитель упаковки отметил 20-летний юбилей в Можайске

Производитель картонной упаковки ООО «Оптимал» отметил 20 лет со дня основания. К юбилею предприятие подошло со стабильным коллективом из около 80 сотрудников и устойчивыми позициями на рынке упаковочной продукции.

Торжество по случаю юбилея прошло 26 мая на производственной площадке компании в Можайске. Поздравить коллектив приехал первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский. Он поблагодарил сотрудников и руководство предприятия за вклад в развитие местной промышленности и отметил значимость компании для экономики округа.

«Этот юбилей — наглядный пример того, как профессионализм и ответственный подход к делу превращают бизнес в надежную опору для всего округа. Ваша продукция является частью многих известных брендов. Желаю компании „Оптимал“ дальнейшего развития, укрепления позиций на рынке и новых производственных достижений», — сказал Алексей Сперанский.

Центральной частью праздника стало награждение сотрудников. Генеральный директор компании Лилия Домашенко поздравила коллектив с юбилеем и вручила корпоративные грамоты работникам, которые на протяжении многих лет трудятся на предприятии. Награды получили специалисты, внесшие заметный вклад в развитие производства и сохранение трудовых традиций коллектива.

После этого Алексей Сперанский вручил Лилии Домашенко Почетную грамоту за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие промышленного сектора округа. Ряд сотрудников также были отмечены Благодарственными письмами за высокий уровень профессионального мастерства и ответственное отношение к работе.

ООО «Оптимал» специализируется на выпуске картонной упаковки для различных категорий товаров. За годы работы предприятие сумело сформировать устойчивую производственную базу и сохранить коллектив. Руководство компании отмечает, что именно люди остаются главным фактором ее стабильности и дальнейшего развития.