Производитель уличного освещения в Пущине провел экскурсию для бойцов СВО

В Пущине прошла экскурсия на завод «Декорсвет», производящий оборудование для уличного освещения. Участниками мероприятия стали бойцы специальной военной операции и их семьи, сообщили в подмосковном министерстве инвестиций.

Гости познакомились с производством, его коллективом и ассортиментом продукции.

Завод в Пущине работает почти 30 лет. Он выпускает светильники и целые световые комплексы под торговой маркой ALFRESCO. Над их созданием трудятся порядка 200 специалистов. В каталоге производителя представлено несколько тысяч наименований.

В 2026 году компания планирует расширяться и внедрять новые технологии. Это создаст потребность в кадрах.

«Декорсвет» во главе с Сергеем Ивановым готов рассмотреть кандидатуры ветеранов СВО для трудоустройства. От соискателей требуется лишь желание работать и учиться новому — компания обещает обучать и поддерживать новых специалистов.

Министерство инвестиций региона напомнило, что экскурсии на производства для участников СВО проходят в рамках программы «Промышленный туризм». Инициатором посещений выступает правительство Подмосковья.