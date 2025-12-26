Производитель удобрений в Подольске увеличил выработку на 70% по нацпроекту

Предприятие «Русинхим» в Подольске успешно реализовало пилотный проект по повышению эффективности. Компания внедрила в рабочий процесс инструменты бережливого производства.

Итоги реализации проекта «Производительность труда» подвели на специальном совещании.

Экспериментальной площадкой выбрали цех, где производят сухие минеральные удобрения, которые затем помещают в ведра. При поддержке специалистов Регионального центра компетенций Подмосковья сотрудники компании оптимизировали труд работников.

За счет грамотного распределения задач и устранения простоев время производственного цикла удалось сократить на 42%.

Благодаря введению четких рабочих стандартов и наведению порядка на местах по системе 5С производительность выросла на 71%.

Опыт, полученный на пилотной линии, распространят на все предприятие, которое является одним из лидеров в России по выпуску инновационных удобрений и средств защиты растений.

Присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» могут и другие компании. Для этого необходимо подать заявку через специальный сайт.

Подробнее о мерах поддержки бизнеса в регионе можно узнать на инвестиционном портале Московской области.