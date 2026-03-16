Производитель торгового оборудования в Подольске повысит выработку по нацпроекту

Компания «Европос Групп» в Подольске присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». На предприятии рассчитывают усилить эффективность работы и улучшить ключевые показатели.

На площадке уже трудятся эксперты Регионального центра компетенций Московской области. Вместе с сотрудниками «Европос Групп», которые вошли в специальную рабочую группу, им предстоит внедрить инструменты бережливого производства. Главная задача на ближайшее время — оптимизировать процессы на пилотном участке, где собирают потребительские тележки.

Специалисты уже сделали предварительные прогнозы. Ожидается, что спустя полгода время изготовления продукта на этом участке сократится на 15%, объемы незавершенного производства снизятся на 20%, а выработка, напротив, вырастет на 15%.

Компания является одним из лидеров на рынке торгового оборудования и POS-материалов. Собственные производственные площади предприятия занимают более девяти тысяч квадратных метров. Здесь также работают конструкторское бюро и складской комплекс, где постоянно хранится свыше 20 миллионов единиц готовой продукции.

