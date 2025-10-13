Производитель сыра из Дмитрова завоевал золото на всероссийской выставке

Также, предприятие «Дока-Генные Технологии» представило уникальную разработку — диагностику посевов с помощью беспилотного летательного аппарата и искусственного интеллекта. Нейросеть оперативно выявляет заболевания растений, что позволяет быстро реагировать и беречь урожай.

Компания «1-й Кулинарный» показала уникальную технологию холодной пастеризации. Она сохраняет готовые блюда ресторанного уровня до трех месяцев без консервантов.

«Наши производители наглядно демонстрируют, что активно развивают передовые агротехнологии, уверенно идут в ногу со временем. Администрация округа продолжит оказывать поддержку подобным инициативам, ведь именно такие предприятия — основа продовольственной безопасности и экономического благополучия нашего округа, региона и страны в целом», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.