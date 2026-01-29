Производитель спортоборудования в Солнечногорске разработал уникальное крепление

Производитель уличного спортивного оборудования «Кенгуру.про», который работает в Солнечногорске, запатентовал уникальное крепление для каната. Оно позволяет увеличить безопасность оборудования, защитить детали от повреждения, а также предотвращает выскальзывание при нагрузках.

В компании отметили, что новое крепление не имеет аналогов. Его используют для создания инновационной серии канатных комплексов для занятий спортом Liana.

Устройство равномерно распределяет нагрузку, надежно фиксируется и защищает концы канатов разных диаметров. Кабель можно быстро заменить, не разбирая конструкцию полностью.

Ранее «Кенгуру.про» запатентовала инновационный универсальный хомут. Он дает возможность надежно фиксировать канаты, создавая устойчивую конструкцию.