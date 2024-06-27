Производитель спортивного оборудования из Подмосковья получил национальную премию

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» стала обладателем национальной премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучший производитель спортивного оборудования». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В этом году компания запустила в индустриальном парке «Есипово» завод спортивных уличных площадок для воркаута, баскетбольных и боксерских стоек, теннисных столов и другого спортивного оборудования. В июне началось проектирование второго завода, где планируется выпускать элементы для детских спортивных площадок. Общий объем инвестиций в строительство и запуск двух заводов оценивается в 450 миллионов рублей.

«Наличие качественной, безопасной спортивной площадки в каждом дворе является наилучшим мотиватором для массовых занятий спортом. Только Москве и области на сегодняшний день установлено более шести тысяч наших площадок, а наше оборудование стоит в 60 странах мира», — отметил генеральный директор компании «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.

На этой неделе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и хоким Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов обсудили приоритетные направления сотрудничества. Особый акцент сделали на привлечении инвестиций и создании комфортных условий для предпринимателей.

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