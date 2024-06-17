Производитель соусов из Подмосковья установил новый рекорд России

Как сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, рекорд был официально зарегистрирован в реестре рекордов России комиссией международного агентства INTERRECORD.

Сотрудники компании создали арт-объект «Соус как искусство», размеры которого составляют пять метров в длину и 1,5 метра в высоту. На полотне изображено 22 различных соуса, для создания которых использовали пять литров продукции собственного производства. На процесс затратили 4,5 часа. В нем приняли участие около 150 человек.

Этим необычным образом компания, специализирующаяся на продукции для различных кулинарных направлений, отметила 15-летний юбилей. На производстве, где был установлен рекорд, выпускается более 40 видов соусов для различных кухонь мира.

Это уже не первый всероссийский рекорд, зафиксированный предприятием. В сентябре 2023 года компания установила рекорд по весу — «Самая большая порция поке с лососем» весом 172,5 килограмма.

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