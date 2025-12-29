Производитель павильонов в Краснознаменске увеличил выработку по нацпроекту

Производственный холдинг «Деталь Бизнеса» успешно реализовал на своем предприятии в Краснознаменске федеральный проект «Производительность труда». Результаты работы на пилотном участке подробно представили в рамках специального дня информирования.

Опыт, полученный на этом этапе, планируется использовать и в рамках других производственных процессов.

Рабочая группа, сформированная из сотрудников предприятия и экспертов Регионального центра компетенций Подмосковья, завершила работу по оптимизации процесса производства павильонов.

Для этого применили современные методы бережливого производства, в том числе стандартизацию операций и детальный анализ движения материалов. Такие решения позволили добиться впечатляющих результатов: время производства сократилось на 38%, количество запасов в цехе уменьшилось на 14%, а общая производительность выросла на 34%.

Холдинг «Деталь Бизнеса» специализируется на создании и изготовлении объектов городской среды: павильонов, остановок общественного транспорта, навигационных систем и элементов велоинфраструктуры.

Успешное внедрение новых практик на предприятии показывает высокую эффективность федерального проекта.

Любая компания может присоединиться к программе «Производительность труда», оставив заявку на сайте производительность.рф. Более подробную информацию о мерах поддержки бизнеса в регионе можно найти на инвестиционном портале.