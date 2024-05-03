Производитель огнестойких материалов из Химок присоединился к нацпроекту «Производительность труда» | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 14:52 Производитель огнестойких материалов из Химок присоединился к нацпроекту «Производительность труда» Завод огнестойких материалов из Химок улучшит показатели работы Медиасток.рф

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Завод термопластичных эластомеров и огнестойких материалов «ПолимерАльянс» присоединился к реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Руководство химкинской компании планирует сократить время протекания рабочих процессов минимум на 15%, уменьшить незавершенное производство на 20% и увеличить выработку на 20%.

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Сотрудники предприятия совместно со специалистами РЦК Подмосковья проведут диагностику производства, а затем начнут реализовывать планы по оптимизации.

Компания «ПолимерАльянс» основана в 2010 году. Производитель предлагает широкий ассортимент высокотехнологичных материалов внутри страны и за ее пределами.

Импортозамещение — по-прежнему один из приоритетов в экономике, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несмотря на сложные внешние вызовы, в регионе строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 — сейчас в работе.

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