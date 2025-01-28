Производитель медицинского оборудования создаст более 100 рабочих мест в Мытищах

Компания «Мед Теко», специализирующаяся на производстве медицинского оборудования, расширяет свое предприятие в Мытищах. Владелец компании уже инвестировал 850 миллионов рублей в покупку промышленной площадки в городском округе.

500 миллионов рублей на приобретение объекта было получено по программе «Промышленная ипотека», а 100 миллионов рублей — в виде льготного кредита от правительства Московской области.

Благодаря новому производственному комплексу, площадь которого составляет более 13,4 тысячи квадратных метров, будет модернизирована техническая база предприятия и создано более 100 высококвалифицированных рабочих мест. Запустили дополнительные участки по производству стерилизаторов, оборудования для физиотерапии и реабилитации, а также косметологии и эстетической медицины.

Реализация проекта запланирована до конца 2026 года.