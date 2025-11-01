Производитель мебели в Солнечногорске вдвое увеличил выпуск продукции

Российский производитель мебели, детского и спортивного оборудования — инновационный центр «Лебер» — за девять месяцев 2025 года изготовил в своих цехах Солнечногорска 10 443 единицы продукции. Это более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«В мебельный цех уже поступили новые станки, повышающие точность обработки и скорость сборки. В ближайшее время будут установлены аспирационная система и шлифовальные станки, которые улучшат качество обработки древесины и сделают производство комфортнее для сотрудников», — отметил Кирилл Типографщик.

Производственные помещения компании «Лебер» в Московской области занимают общую площадь 9500 кв. метров, из них цехи в Солнечногорске — 1500 кв. метров. Здесь реализуются три основных направления: металлообработка, деревообработка и работа с листовыми материалами. Высокоточную обработку выполняют на современном оборудовании с числовым программным управлением.

Продукция компании поставляется на российский рынок и экспортируется в ОАЭ, Иорданию, Катар, Кувейт. Также появились официальные дилеры в Ливии, Бахрейне и Эфиопии. Продукция используется для обустройства парков, дворов, офисов и общественных зон.

В октябре зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева сообщила, что мебельное производство в регионе за восемь месяцев 2025 года выросло на 43% по сравнению с предыдущим годом. Отмечалась в том числе компания «Лебер», которая расширила производство в Солнечногорске.