Производитель ковров из Дмитрова нарастит мощности благодаря льготному кредиту

Компания «РоялТафт» закупит новое оборудование благодаря льготному кредиту от Фонда развития промышленности. Благодаря этому предприятие нарастит выпуск ковров в Дмитрове.

Как рассказали в областном Мининвесте, компания получила кредит в размере 100 миллионов рублей.

«Средства Фонда, а также собственные средства в размере более 121 миллиона рублей, компания направит на приобретение технологического оборудования в рамках развития своего производства. В результате на предприятии будет дополнительно создано 10 рабочих мест. Проект планируется реализовать до конца этого года», — рассказала заместитель председателя правительства — глава министерства Екатерина Зиновьева.

Новое оборудование позволит предприятию увеличить объемы производства тканых ковров и тафтингового ковролина. В результате компания будет выпускать до 4,3 миллиона квадратных метров изделий в год.

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