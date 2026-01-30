Производитель косметики в Протвине создаст новые рабочие места в 2026 году

Косметическая компания «Аравия» в Протвине нарастит объемы производства. В этом году предприятие построит новые корпусы и создаст новые рабочие места.

В 2025 году численность сотрудников компании увеличилась на 153 человека. Теперь там трудятся 872 специалисты, из которых более 540 задействованы в производстве.

В этом году предприятие построит новые корпусы и создаст еще несколько десятков рабочих мест.

«Аравия» запустила новый завод в Протвине, инвестировав в строительство и оснащение порядка 700 миллионов рублей. Земельный участок под проект предоставили в рамках региональной программы поддержки импортозамещения.