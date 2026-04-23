Производитель косметики в Протвине нарастит мощности благодаря новому комплексу
В Подмосковье продолжается развитие производства косметики. Компания «Аравия» готовится в этом году ввести в эксплуатацию вторую очередь производственно-складского комплекса в Протвине.
Проект реализуют при поддержке региона — для его запуска предприятию ранее выделили земельный участок в рамках профильной программы.
В Подмосковье компания «Аравия» производит профессиональную косметику, которая поставляется не только на российский рынок, но и в страны СНГ. В рамках инвестпроекта по расширению производства компания уже запустила первую очередь производственного комплекса и в этом году планирует запустить вторую. После реализации проекта завод сможет увеличить мощность производства на 40% и выпускать около 550 тонн продукции в год.
Екатерина Зиновьева
заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области
В реализацию проекта в общей сложности вложат около 700 миллионов рублей.
Производство в Протвине выстроили по принципу полного цикла: на базе предприятия действует собственная лаборатория, где разрабатывают формулы, тестируют компоненты и создают готовый продукт.
Ассортимент включает средства для ухода за кожей и волосами, а также профессиональную косметику для салонных процедур и депиляции.
Сегодня мы выпускаем более 700 наименований продукции «Аравия». Такой объем выпуска обеспечивают более 500 сотрудников и более 60 производственных емкостей. Отдельно отмечу, что 98% наших специалистов — жители Серпухова, Протвина и соседних городов, а 75% оборудования на предприятии — отечественного производства. Причем большая часть сделана в Московской области.
Олег Востриков
генеральный директор компании «Аравия»
В планах компании — усиление международного присутствия. Рассматриваются новые рынки, включая Вьетнам, Таджикистан и Киргизию. Параллельно развивается образовательное направление: уже работают более 30 учебных центров, в том числе за пределами России, где готовят специалистов для индустрии красоты.