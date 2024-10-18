Производитель косметики из Подмосковья получил премию журнала The voice

Компания «Русская Косметика» из округа Одинцово получила премию журнала The voice за спрей для волос Fara. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Эксперты журнала признали спрей лучшим средством для укладки волос. Победителей определили в рамках финального этапа премии в области красоты The voice mag beauty awards.

Компания «Русская Косметика» выпускает под брендом Fara широкий ассортимент красок для волос, средств для ухода и укладки. Полученную награду производитель расценивает как признание своей работы профессиональным сообществом индустрии красоты и стимул для новых свершений.

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