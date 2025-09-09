Производитель компонентов для электроники из Дубны получил статус МТК

Производитель керамических элементов для электронной промышленности «С-Компонент Дубна» вошел в реестр малых технологических компаний. В ассортименте компании сотни наименований продукции: платы, газовые сенсоры и другие высокотехнологичные изделия.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что компания специализируется на разработке и выпуске керамических электронных компонентов, которые востребованы практически во всех сегментах отечественной промышленности.

Основными клиентами предприятия являются ведущие производители радио- и микроэлектроники.

«Инвестиции компании „С-Компонент Дубна“ в проект на территории ОЭЗ уже превышают 245 миллионов рублей. При этом компания продолжает расширяться. Сегодня на предприятии трудоустроено 65 специалистов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для получения статуса малой технологической компании организация прошла образовательную программу «Технологическое предпринимательство», организованную управляющей компанией особой экономической зоны «Дубна» совместно с Агентством инвестиционного развития Московской области.

В июле представители резидента успешно защитили проект, а уже в сентябре статус подтвердили федеральные эксперты.

Это открывает для «С-Компонент Дубна» новые возможности, в том числе льготное кредитование и финансирование инновационных проектов посредством грантов.

«А для нашей управляющей компании — это свидетельство того, что усилия по поддержке стартапов, внедрение новых форм, в том числе образовательной программы повышения квалификации „Технологическое предпринимательство“, приносят реальные результаты», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Дубна»» Антон Афанасьев.