Производитель колбас увеличит объемы выпуска продукции в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Компания «СолеРамичи», специализирующаяся на сыровяленых колбасах и деликатесах, завершила установку современного оборудования на заводе в Солнечногорске. Благодаря запуску новых мощностей объем производства вырастет с 34 до 60 тонн в месяц.

На предприятии установили климатические камеры «Травалини» для ферментации и созревания изделий. С сегодняшнего дня пуско-наладочные работы начали итальянские специалисты.

«Мы завершаем последнюю инвестиционную фазу и выходим на полную проектную мощность, удваивая объемы производства сыровяленой продукции», — сказал генеральный директор ООО «СолеРамичи» Роман Марченко.

Инвестиции в расширение составили 89,3 миллиона рублей. Из них 60,5 миллиона предоставил Фонд развития промышленности Московской области в виде льготного займа.

«Промышленные предприятия Подмосковья могут получить займы по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых. Эта мера поддержки стимулирует приток инвестиций в регион, помогает в производстве конкурентоспособной и импортозамещающей продукции», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

После расширения мощностей в компании планируют создать до 25 новых рабочих мест.

«СолеРамичи» работает с 2021 года, предлагая около 30 видов сыровяленых колбас и пять — деликатесов по итальянским рецептам. Продукция представлена в федеральных торговых сетях, а также экспортируется в Белоруссию и Армению.