Производитель климатического оборудования запустит новый цех в Балашихе

Балашихинское предприятие «Ялка» завершает наладочные работы на станках в рамках запуска новой производственно-административной площадки в индустриальном парке «Демидов». Комплекс предназначен для выпуска оборудования систем вентиляции и холодоснабжения.

Разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди комплекса получили в конце ноября 2025 года. Строительство велось поэтапно. Первым этапом возвели производственное здание номер три площадью 1454 квадратных метра, вторым — производственное здание номер два площадью больше 1396 квадратных метров, третьим — административное здание номер один площадью 723 квадратных метра.

Полноценный запуск производства намечен на третий квартал 2026 года. Предприятие выйдет на проектную мощность и начнет выпускать оборудование для систем вентиляции и холодоснабжения, а также противопожарное оборудование.

«Ялку» основали в 2013 году. Компания специализируется на разработке и производстве инновационного энергосберегающего климатического оборудования. При организации производства и разработке технологий участвовали ведущие специалисты российской климатической отрасли.