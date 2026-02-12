Производитель игровых площадок в Мытищах нарастил мощности благодаря роботу

Мытищинское предприятие «Лебер», специализирующееся на производстве детских игровых и спортивных площадок, внедрило роботизированную систему сварки. Установленный на заводе комплекс позволяет не только нарастить темпы выпуска продукции в четыре раза, но и улучшить ее качество.

За счет оптимизации сварочных процессов удалось добиться высокой прочности и надежности соединений.

Автоматизация сварочных работ высвободила ресурсы квалифицированных специалистов. Теперь сварщики не задействованы в выполнении повторяющихся типовых операций, а сосредоточены на решении более сложных производственных задач, требующих индивидуального подхода и нестандартных решений.

В настоящий момент на производственной площадке функционирует один сварочный робот, работающий в связке с семью кондукторами. Такая конфигурация позволяет одновременно изготавливать до семи различных изделий.

Компания «Лебер» известна как разработчик и производитель детских игровых, научных и спортивных комплексов. В текущем году предприятие осуществило поставки своей продукции, в частности, на рынки Катара и Бразилии.

Кроме того, в прошлом году предприятие совместно с группой компаний «Рики» представилл научно-познавательные игровые площадки, оформленные по мотивам анимационного сериала «Фиксики», а также линейку игрового оборудования для дошкольных учреждений, вдохновленную проектом «Малышарики».