Производитель газоанализаторов в Подмосковье наладил поставки в Белоруссию

«Малые и средние компании сегодня активно вовлекаются не только во внутрироссийские кооперационные цепочки, но и становятся поставщиками зарубежных компаний. Уже заключено 93 соглашения между российскими МСП и иностранными заказчиками. Из них более 40 соглашений подписано с крупными предприятиями Республики Беларусь», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Корпорация МСП вместе с Белорусским фондом поддержки предпринимателей помогает налаживать промышленное сотрудничество в Союзном государстве и выводит российский малый и средний бизнес на белорусский рынок. Сейчас на цифровой платформе МСП.РФ в сервисе «Производственная кооперация и сбыт» размещены запросы более чем от 50 белорусских компаний. Там же можно найти заявки предприятий из Армении, Азербайджана, Индии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и других стран — всего свыше 1,7 тысячи позиций.