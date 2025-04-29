Производитель энергетического оборудования во Фрязине вступил в нацпроект

Компания «Антракс» во Фрязине присоединилась к федеральной программе «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие специализируется на выпуске оборудования и умных систем для энергетики. На предприятии уже прошло первое рабочее совещание с участием специалистов Регионального центра компетенций Подмосковья.

В качестве первого этапа компания выбрала оптимизацию производства самого популярного продукта — индикатора короткого замыкания. Главная цель — сократить время изготовления минимум на 10%, уменьшить объем незавершенного производства на 15% и повысить производительность рабочих более чем на 10%.

Проект продлится около полугода. За это время сотрудники обучатся методам бережливого производства, а специалисты проведут диагностику процессов: проанализируют, где происходят потери времени и ресурсов, определят слабые места и предложат конкретные шаги для улучшения.

Напомним, чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на IT-платформе Производительность.рф.