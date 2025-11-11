Производитель дверей в Ленинском округе увеличит выработку по нацпроекту

Предприятие «ТПФ „Конструкция“» расположенное в Ленинском округе, стало участником федерального проекта «Производительность труда». Компания уже провела стартовое совещание.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что производственный профиль предприятия включает в себя проектирование и изготовление светопрозрачных конструкций, дверей премиум-сегмента, рекламного оборудования и облицовочных панелей.

Богатый ассортимент дает возможность успешно реализовать самые разные проекты.

В качестве пилотного направления для оптимизации избрали выпуск премиальных дверей. В течение полугода специалисты предприятия будут работать совместно с экспертами Регионального центра компетенций Московской области над внедрением инструментов бережливого производства и новых подходов к организации работы.

Компания рассчитывает сократить процессы на 15%, а незавершенное производство — на 10%. Кроме того, планируется увеличение на 15% выработки на рабочих местах.

Полученный в рамках пилотного проекта опыт впоследствии распространят на все производственные линии.

Для участия в федеральном проекте «Производительность труда» компаниям необходимо оставить заявку на платформе Производительность.рф.

Дополнительные сведения о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно найти на инвестиционном портале Московской области.

Работы проводят по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».