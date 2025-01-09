Производитель добывающего оборудования построит цех в Сергиевом Посаде

Компания «Меттойл» расширит производство оборудования для нефтегазодобывающей промышленности в Подмосковье. Новый комплекс построят на территории индустриального парка «М- 8» в Сергиево-Посадском округе.

«Объем инвестиций в новый проект превысит 560 миллионов рублей. На предприятии создадут более 60 новых рабочих мест. Плановый срок запуска производства — 2027 год», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

В 2023 году компания «Меттойл» уже реализовала инвестпроект на участке, предоставленном по программе «Земля за 1 рубль».

«Под строительство еще одного производственного комплекса компании передано 2,4 гектара земли. Сергиево-Посадский округ является одним из лидеров по предоставлению участков под импортозамещение. С момента запуска программы здесь передали инвесторам уже 19 наделов общей площадью 45,6 гектара», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья отметили, что «Меттойл» специализируется на производстве оборудования для многостадийного гидроразрыва пласта.