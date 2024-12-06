Производитель детской обуви получил льготный участок земли в Егорьевске

Компания «Ар Форест» запустит производство детской и подростковой обуви из натуральной кожи в Егорьевске. Для этого предприятие получило земельный участок по программе поддержки импортозамещения.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, компания будет выпускать кожаную обувь, а также товары из полимера этиленвинилацетат. В проект инвестируют свыше 50 миллионов рублей, там создадут 10 рабочих мест.

«Автоматизированное оборудование позволит создавать импортозамещающую продукцию, востребованную на рынке. Запуск предприятия запланирован на 2027 год. Ожидается, что к концу 2028 года, после выхода на полную мощность, объем поставок вырастет с 250 тысяч до 350 тысяч пар в год», — рассказала заместитель председателя правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

В Минимуществе региона добавили, что для реализации проекта компания получила земельный участок площадью один гектар. Туда перенесут существующее производство для масштабирования и модернизации.

Компания "Ар Форест" уже реализует в Подмосковье проект по изготовлению подошвы из ЭВА. При этом доля отечественного сырья в продукции составляет 97%. Это позволило заместить импортные аналоги.

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