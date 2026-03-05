Производитель детских площадок в Мытищах разработал уникальное крепление

Компания «Лебер», которая базируется в Мытищах и занимается производством игровых, научных и спортивных площадок, смогла значительно сократить число неисправностей своего оборудования. Этот показатель снизился на 97%.

Инженеры предприятия разработали новое крепление для подвесных мостиков. Теперь конструкция исключает самопроизвольное выкручивание деталей. Кроме того, сам крепеж разместили внутри, за счет чего внешний вид площадки стал аккуратнее — никаких лишних деталей снаружи.

Обновленный узел больше не требует сезонной регулировки. Благодаря этой доработке гарантийные обращения покупателей свели к минимуму.

Ранее на производстве уже провели модернизацию и внедрили робота-сварщика. Оборудование не только ускорило процесс сборки, но и сделало швы более качественными и надежными, что тоже повлияло на долговечность конструкций.