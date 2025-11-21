Производитель автомобильной акустики из Мытищ провел экскурсию для бойцов СВО

Фото: пресс-служба адмистрации г. о. Мытищи

Мытищинское предприятие «Гагарин Урал Завод» провело экскурсию для участников специальной военной операции и членов их семей. Визит прошел в рамках программы «Промышленный туризм».

Гостям рассказали об истории создания компании, ее ключевых достижениях и успехах. Также затронули тему трудоустройства, обсудив условия работы, возможность обучения сотрудников и открытые вакансии.

Завод является лидером по производству автомобильной акустики и портативных колонок. Ежегодно он выпускает более 2,5 миллиона единиц аппаратуры.

В 2024 году компания запустила пилотную сборку продукции под брендом «Гагарин» с официального разрешения родственников первого космонавта Земли.

Заказчиками звукового оборудования выступают ведущие автомобильные заводы страны: АвтоВАЗ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ и другие.