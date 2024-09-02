Произведенный в Мытищах счетчик воды победил на конкурсе «100 лучших товаров России»

Цифровой счетчик воды «ВСЦ», произведенный мытищинским предприятием «Водомер», стал победителем Московского регионального конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения» в рамках Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2024 года. Этот конкурс направлен на стимулирование предприятий и организаций к повышению качества и конкурентоспособности российской продукции и услуг.

Руководитель предприятия Юрий Казанов отметил, что данная награда является заслуженной для всего трудового коллектива.

«Мы последовательно улучшаем качество нашей продукции, дорабатываем технологию производства и совершенствуем систему управления предприятием, чтобы предоставлять нашим потребителям высокотехнологичную продукцию исключительно высокого качества. Кроме того, цифровой счетчик воды „ВСЦ“ мы реализуем не только в России, но и экспортируем в страны СНГ», — подчеркнул Казанов.

Предприятие «Водомер» является российским производителем оборудования для учета холодной и горячей воды, как для бытовых, так и для промышленных нужд. Производимые приборы учета воды оснащены новейшими технологиями передачи данных, что делает их современными и удобными для пользователей.

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