Программы по переподготовке участников СВО появятся в Ленинском округе

Глава Ленинского округа Станислав Каторов подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО, колледжем «Московия», Московским региональным социально-экономическим институтом и Торгово-промышленной палатой. Документ предполагает создание образовательных программ для переподготовки бойцов спецоперации.

«Подписание этого соглашения знаменует собой важный шаг в обеспечении всесторонней поддержки участников СВО. Это не просто формальный документ, а реальное обязательство объединить ресурсы и экспертизу различных секторов для создания благоприятных условий для ветеранов. Благодаря совместным усилиям участники СВО смогут получить не только необходимую профессиональную переподготовку и возможности трудоустройства, но и почувствовать себя нужными и востребованными членами общества», — сказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.

Соглашение подписали Станислав Каторов — глава Ленинского округа, Кирилл Лосунчуков — заместитель министра инвестиций, промышленности и науки, а также председатель Ассоциации СВО Московской области, Максим Арапов — представитель местной Торгово-промышленной палаты, Елена Золотухина — ректор Московского регионального социального-экономического института и Ольга Аносова — заведующая структурным подразделением колледжа «Московия».

Участники мероприятия отметили, что соглашение станет прочной основной для дальнейшей работы и позволит создать систему помощи участникам специальной военной операции.

Основные задачи сотрудничества — подготовка специалистов для работы в округе, повышение квалификации рабочих и служащих, адаптация образовательных программ к требованиям уровня подготовки кадров, помощь в трудоустройстве участников СВО.

«Сегодня мы подписали соглашение, которое объединяет усилия администрации, бизнеса, образования и общественных организаций для поддержки наших бойцов. Важно, чтобы наши военные, вернувшись домой, не остались без внимания. Подписание соглашения между администрацией, Ассоциацией, колледжем, нашим институтом и Торгово-промышленной палатой — это еще один шаг к тому, чтобы создать систему комплексной поддержки», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Многие участники СВО желают сменить сферу деятельности и нуждаются в переподготовке. В пресс-службе добавили, что поддержка ветеранов осуществляется в рамках программы «Герои Подмосковья» и партийного проекта «Успех в единстве поколений».