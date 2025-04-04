Программы ко Всемирному дню здоровья пройдут в парках Подмосковья 5 апреля

Программы в честь Всемирного дня здоровья подготовили свыше 55 парков Подмосковье. В субботу, 5 апреля, там пройдут фестивали, массовые разминки, лекции, забеги и многое другое.

Как сообщили в региональном Минкультуры, в Одинцовском парке культуры состоится фестиваль скандинавской ходьбы. Для участников подготовят дистанции протяженностью от 1,2 до 4,5 километра. В завершении состоится танцевальная программа и заработает чайная станция.

В лесопарке «Апаринки» в Ленинском округе 5 апреля пройдет забег для детей и взрослых, а также массовая разминка под руководством мастера спорта по биатлону Дмитрий Егорушкина. Перед стартом гости смогут посетить мастер-класс по суставной гимнастике и северной ходьбе.

Соревнования по городошному спорту пройдут в парке «Свердловский» в Лосино-Петровском. Там же состоится открытая зумба-тренировка, квест «Планета здоровья», лекция с тренером Валентином Ухановым.

Акции по сдаче нормативов ГТО првоедут в парке Островского в Ступине.