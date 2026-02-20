Программы ко Дню защитника Отечества проведут в торговых центрах Подмосковья

Фото: Москва во время первого этапа смягчения режима самоизоляции / Медиасток.рф

В понедельник, 23 февраля, в России отметят День защитника Отечества. В кафе и в торговых комплексах Подмосковья в преддверии праздника проведут специальные программы.

В воскресенье в 13:00 жители Одинцова смогут посетить праздничный концерт. Проведение мероприятие запланировано возле центрального входа в торговый центр «О! Подворье».

Перед публикой выступит Военный оркестр Сухопутных войск России, который исполнит марши, песни военных лет, а также мелодии из кинофильмов.

На территории фудхолла «Центральный» в Подольске в полдень 22 февраля начнется мастер-класс, во время которого детей научат мастерить поделки в виде танка.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья напомнило, что в период с 20 по 24 февраля проходит всероссийская акция в знак благодарности героям.

Присоединиться к онлайн-флешмобу в соцсетях можно после публикации поста с хештегом #НашимГероям.