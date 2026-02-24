Программы ко Дню защитника Отечества посетили 600 тысяч учащихся Подмосковья

Более 600 школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества. Для них провели лекции, интеллекутальные игры и многое другое.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, советники директоров, обучащиеся школ и колледжей организовали настольную игру «Защитник», которая помогла участникам узнать больше о деятелях тыла, образования и искусства в годы Великой Отечественной войны.

Также «Навигаторы детства» провели мероприятия вместе с «Движением Первых» в рамках всероссийской акции «Наши защитники Отечества».

«Наставники вместе со школьниками и студентами приняли участие в классных встречах с представителями родительского сообщества — ветеранами, участниками специальной военной операции и теми, у кого есть опыт военной службы. Во время встреч они сделали обереги и сувениры, связанные с семейными культурными традициями участников, которые затем подарили гостям», — рассказали в министерстве.

Для ребят также провели лекции о настоящих героях. Они изучили материалы по цифровой безопасности и поучаствовали в интеллектуальной игре.

Проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке Минпросвещения России.