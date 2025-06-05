Программы ко Дню русского языка опубликовали в Подмосковье

День Русского языка в России отмечают 6 июня. В этот день в Подмосковье пройдут мероприятия для школьников, родителей и педагогов. Об этом сообщили в Минобразования МО.

Активности пройдут в каждом округе. Для гостей и жителей региона подготовили мероприятия разных форматов — от классических до инновационных: флешмобы, театральные представления, литературные салоны, тематические семинары, интеллектуальные состязания и хакатоны.

«Русский язык — не только средство общения, но и важнейший элемент духовного наследия. В День русского языка мы акцентируем внимание на его значении в формировании личности, системы ценностей и культурной идентичности», — сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Также в Министерстве образования МО добавили, что все события нацелены на развитие языкового вкуса, культуры речи и уважительного отношения к русскому слову у детей и взрослых.

Флешмоб «Подмосковье читает А. С. Пушкина» и онлайн-акция детских рисунков по мотивам сказок автора — основные активности. В них примут участие учащиеся из более чем 100 региональных школ. Также центральное место в программе отведут языковому хакатону «Праздник слова», где участники продемонстрируют умение решать филологические задачи и работать с текстом.

Для детей покажут театр теней по русским народным мотивам, проведут игру «Словарный бой» и даже целый фестиваль старинных развлечений. Для преподавателей запланирован семинар «Пушкинский диктант».