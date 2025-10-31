Программы ко Дню народного единства проведут в музеях Подмосковья

Ко Дню народного единства, 4 ноября, государственные музеи Подмосковья подготовили для посетителей специальные патриотические мероприятия. В Министерстве культуры и туризма региона сообщили, что выставки и акции посвятят историческим темам и укреплению гражданской сплоченности.

Музей-заповедник А. С. Пушкина в Одинцовском округе приглашает на детское занятие «Чудесный мир пушкинских сказок», а также на мероприятие «Неспешные чтения в русской усадьбе», в рамках которого специалист Михаил Гладилин прочтет драму «Скупой рыцарь».

Также запланирован концерт-лекция «Диалоги эпох: от барокко до джаза» — авторский проект композитора Романа Чистякова. Гости услышат произведения в исполнении лауреатов международных конкурсов. Дополнят программу обзорные экскурсии по усадьбе Вяземы, олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» и виртуальный квест «Сокровища Вязем».

Коломенско-Зарайский музей-заповедник проведет акцию «День кремля»: с 12:00 до 15:00 можно будет бесплатно посетить выставку «Зарайский гарнизон эпохи Смуты», а также экскурсии «Зарайский кремль — памятник русского оборонного зодчества» и «Зарайск в период Смуты. С Пожарским во главе». Для участия необходимо получить бесплатный билет в кассе.

В музее «Новый Иерусалим» пройдет мастер-класс «Рисуем вместе. Образ русского богатыря в искусстве» и занятие «Без меня народ неполный», где участники создадут коллаж «Моя семья».

Музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину, в свою очередь, организует лекцию о поэме Пушкина «Полтава» и опере Чайковского «Мазепа», а также мастер-класс «Флаги и гимны России».

Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока предложит гостям поэтическую прогулку-экскурсию по усадьбе Шахматово «О Русь моя!».