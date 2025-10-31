Программы ко Дню народного единства подготовили в библиотеках Подмосковья

С 31 октября по 6 ноября в библиотеках Подмосковья пройдет серия праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. В эти дни читателей и гостей ждут концерты, тематические выставки, познавательные викторины, квесты и творческие встречи.

Все события будут проходить в интерактивном формате. В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что в праздники учреждения планируют принять около 10 тысяч посетителей.

Так, библиотека № 1 в Одинцове приглашает всех желающих на концерт «Когда мы едины, мы непобедимы!», подготовленный совместно с бард-клубом «Аккодрд».

В библиотеке семейного чтения в Дубне пройдет тематическая встреча «Сила России – в единстве народов». Гости смогут узнать больше об истории России, ее традициях и культуре народов, а в завершение принять участие в исторической викторине.

В доме культуры в Красногорске 2 ноября пройдет форум национального единства «Подмосковье многонациональное». Дубна представит на мероприятии три выставки. Кроме того, от города сформируют делегацию, в которую войдут представители разных народов.

Праздник 4 ноября отметят в центральной библиотеке города Видное. Там состоится концерт «Наш дом – Россия».

На следующий день библиотека «ДК Молодежный» приглашает на квест-игру «Когда мы едины, мы непобедимы», а 6 ноября в центральной библиотеке имени Д.Б. Кедрина в Мытищах пройдет концерт ансамбля народной песни «Родные напевы».

Актуальное расписание мероприятий доступно в приложении «МОе Подмосковье. Библиотеки».