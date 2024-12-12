Программы ко Дню конституции прошли в школах и колледжах Подмосковья
Школьники, студенты и педагоги из Подмосковья отпраздновали День конституции России. В честь этого в школах и колледжах прошли тематические мероприятия, которые посетили свыше 170 тысяч человек.
Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, для молодежи провели дебаты и кинолекторий, которые позволили участникам узнать больше о важности конституции и ее роли в жизни общества.
Подростки также посетили интеллектуальную игру, где смогли продемонстрировать свои знания о главном законе государства.
В ведомстве добавили, что мероприятия помогли повысить правовую грамотность среди школьников и студентов, а также укрепить чувство патриотизма.
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