Программы ко Дню конституции прошли в школах и колледжах Подмосковья

Школьники, студенты и педагоги из Подмосковья отпраздновали День конституции России. В честь этого в школах и колледжах прошли тематические мероприятия, которые посетили свыше 170 тысяч человек.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, для молодежи провели дебаты и кинолекторий, которые позволили участникам узнать больше о важности конституции и ее роли в жизни общества.

Подростки также посетили интеллектуальную игру, где смогли продемонстрировать свои знания о главном законе государства.

В ведомстве добавили, что мероприятия помогли повысить правовую грамотность среди школьников и студентов, а также укрепить чувство патриотизма.