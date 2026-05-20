Программы ко Дню Евразийского экономического союза проведут в Подмосковье

В России началась подготовка к празднованию Дня Евразийского экономического союза, который ежегодно отмечают 29 мая. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает провести ряд тематических мероприятий.

Основная задача — повысить интерес к сотрудничеству государств-участников ЕАЭС, а также рассказать жителям регионов и представителям бизнеса о возможностях экономической интеграции. Особое внимание планируют уделить субъектам России, активно взаимодействующим со странами союза в торгово-экономической сфере, в том числе Подмосковью.

Там проведут информационные и просветительские проекты, посвященные деятельности союза. В частности, разместят тематические материалы на цифровых экранах и информационных площадках крупных городов, используя символику объединения и государственные флаги стран-участниц, а также опубликуют материалы о сотрудничестве с государствами союза в региональных СМИ.

Кроме того, в числе возможных форматов назвали конференции, круглые столы, лекции и семинары для студентов экономических и международных направлений подготовки. К участию в подобных мероприятиях могут пригласить представителей экспертного сообщества, бизнеса, а также официальных представителей государств-членов ЕАЭС и работающих в регионах компаний.

Тематические события могут проходить не только непосредственно 29 мая, но и в ближайшие даты, если это позволит сделать программу более содержательной и привлечь больше участников.