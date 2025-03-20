Программы к Неделе детской книги подготовили в 350 библиотеках Подмосковья

Всероссийская Неделя детской книги пройдет в стране с 22 по 30 марта. Более чем в 350 библиотеках Подмосковья подготовили тематические программы к мероприятию.

В регионе проведут свыше 880 презентаций, литературных конкурсов, игр, чтений, мастер-классов. Также посетители библиотек смогут встретиться с писателями и поэтами, в том числе с Романом Сорокиным и Ириной Леонтьевой.

В детской библиотеке-филиале МБУК «ЦБ имени В. В. Розанова» в Сергиевом Посаде состоится презентация книги «Победа — гордый флаг Отечества», а в городской детской библиотеке № 32 в Домодедове пройдет фестиваль «Я расскажу вам о войне».

Участниками Недели детской книги станут свыше 16 тысяч детей.

Сейчас в библиотеки Московской области записаны около 200 юных читателей в возрасте до 14 лет.