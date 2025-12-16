Программу ремонта автомобильных дорог на 2026 год сформировали в Домодедове

План модернизации дорог создали в Домодедове. В следующем году особое внимание в этом направлении уделят сельским территориям.

Так, в 2026 году запланировали повышать категории дорог: переход от грунтовых путей к переходным, а затем к асфальтобетонному покрытию.

«Домодедово обладает разветвленной дорожной сетью, что делает невозможным одновременное решение всех проблем. Поэтому улучшение инфраструктуры происходит постепенно. Программа составляется на основе приоритетности, с учетом мнения жителей, плотности застройки, наличия социально значимых объектов, а также нагрузки и износа покрытия», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Узнать подробнее о том, какие дороги вошли в программу ремонта в следующем году, можно на сайте администрации городского округа Домодедово.